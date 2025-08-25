Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:25

Россиянка умерла у могилы участвовавшего в СВО сына

Жительница Забайкалья пришла на могилу участвовавшего в СВО сына и умерла

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Жительница города Балей Забайкальского края пришла на могилу сына, участвовавшего в СВО, и не выжила, передает портал chita.ru. По его данным, 50-летняя женщина очень переживала после его гибели в бою около донецкого населенного пункта Отрадное и часто ходила на кладбище. Местная жительница в разговоре с порталом сообщила, что тело женщины обнаружила бригада, занимающаяся рытьем могил. Ее похоронят 26 августа.

В июне он погиб, его похоронили, и мама очень переживала, часто ходила на кладбище. Через некоторое время, после 40 дней со смерти сына, она умерла на кладбище, — рассказала местная жительница.

Ранее жительница Челябинска пожаловалась, что после смерти бывшего супруга на СВО их дети не получили положенные выплаты в размере 4,5 млн рублей. Деньги присудили новой жене бойца и их общему ребенку.

До этого правительство Хакасии указало на нехватку денег для выплат участникам СВО, сообщили журналисты. В материале сказано, что семьи бойцов испытывают трудности с получением не только этих выплат, но и ряда других, в числе которых перечислены выплаты по погребению.

СВО
могилы
кладбища
Забайкальский край
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержан замглавы Курской области Базаров: что известно о хищениях?
Сбитый в приграничном регионе аэростат ВСУ с боеприпасами сняли на видео
Названа главная задача, которую решает Россия под Днепром
В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне
Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото
В России начали продавать пиво из КНДР
Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя
Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы
Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке
В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ
Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества
Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной
Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус
Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж
ВСУ скинули дроном плюшевую игрушку с «сюрпризом»
В Армении отреагировали на новости о развороте сотен фур с фруктами для РФ
В аэропорту одного из городов на юге России ввели временные ограничения
В Британии раскрыли, из чего украинцы делают элементы для БПЛА
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.