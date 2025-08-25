Россиянка умерла у могилы участвовавшего в СВО сына Жительница Забайкалья пришла на могилу участвовавшего в СВО сына и умерла

Жительница города Балей Забайкальского края пришла на могилу сына, участвовавшего в СВО, и не выжила, передает портал chita.ru. По его данным, 50-летняя женщина очень переживала после его гибели в бою около донецкого населенного пункта Отрадное и часто ходила на кладбище. Местная жительница в разговоре с порталом сообщила, что тело женщины обнаружила бригада, занимающаяся рытьем могил. Ее похоронят 26 августа.

В июне он погиб, его похоронили, и мама очень переживала, часто ходила на кладбище. Через некоторое время, после 40 дней со смерти сына, она умерла на кладбище, — рассказала местная жительница.

Ранее жительница Челябинска пожаловалась, что после смерти бывшего супруга на СВО их дети не получили положенные выплаты в размере 4,5 млн рублей. Деньги присудили новой жене бойца и их общему ребенку.

До этого правительство Хакасии указало на нехватку денег для выплат участникам СВО, сообщили журналисты. В материале сказано, что семьи бойцов испытывают трудности с получением не только этих выплат, но и ряда других, в числе которых перечислены выплаты по погребению.