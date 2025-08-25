В Германии назвали причины разрушения государства всеобщего благосостояния Политолог Рар: Германии больше не нужно конкурировать с СССР в выплатах

Германия признала невозможность финансировать существующую систему социальных выплат из-за исчезновения необходимости конкурировать с СССР, заявил NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. По его словам, распад Советского Союза стал причиной сокращения среднего класса на Западе.

Германия готовится к болезненной реформе: эпоха щедрых пособий подходит к концу. Это не кризис государства всеобщего благосостояния — после распада СССР и появления альтернативной системы ценностей, которая представляет серьезный вызов для Запада, больше нет необходимости поддерживать социальную справедливость и государство всеобщего благосостояния. Социализма и коммунизма больше нет, поэтому нет нужды конкурировать с ним в справедливом распределении богатства — это фундаментальная причина разрушения социальных гарантий и сокращения среднего класса во всем западном мире, — сказал Рар.

Он уточнил, что причинами экономического кризиса в Германии также являются потеря импорта и доступа к дешевым энергоносителям из России. Кроме того, по словам политолога, Запад участвует в дорогостоящей гонке вооружений с Россией. При этом, отметил Рар, реформа канцлера ФРГ Фридриха Мерца вряд ли будет реализована, так как Германия превратилась в квазисоциалистическое государство, в котором люди разучились работать.

Ранее Мерц заявил, что решить экономические проблемы Германии оказалось намного сложнее, чем ожидалось в прошлом году. По его словам, в стране начался структурный кризис.