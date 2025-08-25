Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус

Альпинист Ефимов: на Эльбрус можно попасть без регистрации в МЧС

Большинство несчастных случаев со скалолазами в горах случаются из-за непогоды, рассказал НСН альпинист Сергей Ефимов. По его словам, любителей все время манят Эльбрус (5642 метра) на Кавказе и Белуха (4506 метров) на Алтае, куда можно попасть без регистрации в МЧС и гида.

Всякие неподготовленные «чайники» любят ходить на Эльбрус, на Белуху, которая на Алтае, а на все высокие горы (семитысячники) без регистрации никак не попасть. Они расположены в Киргизии, Таджикистане и так далее <…> Большая часть пути преодолевается пешком, есть участки со льдом. Но вот если непогода, то все. Все несчастные случаи, которые там происходили, были в непогоду, — отметил Ефимов.

Ране альпинист Александр Абрамов заявил, что пик Победы, где пропала россиянка Наталья Наговицына, называют «Вершиной смерти» потому, что на горе лежит множество трупов. По его словам, трагические несчастные случаи здесь происходят регулярно. Он отметил, что одна из причин этого — катастрофические погодные условия.

