25 августа 2025 в 12:10

В российском городе ограничат участие школьников в линейках 1 сентября

В Челябинске линейки 1 сентября пройдут только для первоклассников и выпускников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Челябинске приняли дополнительные меры безопасности на время торжественных линеек, посвященных Дню знаний 1 сентября, сообщает URA.RU. На мероприятия будут допущены только ученики первых и выпускных классов.

Решение связано с необходимостью обеспечить безопасность школьников. Мэр города Алексей Лошкин поручил главам районов лично проконтролировать организацию охраны школ. В частности, учреждения должны быть оборудованы металлоискателями. Сама линейка, как ожидается, будет проведена внутри школьных зданий, но с возможностью присутствия родителей.

18 августа премьер-министр России Михаил Мишустин поручил завершить в установленные сроки все работы по подготовке образовательных учреждений к 1 сентября. Это распоряжение прозвучало на оперативном совещании с его заместителями. Он призвал взять ситуацию под строгий контроль.

Тем временем в Москве школа «Бескудниково» отменила линейку, которая традиционно проходит в День знаний. При этом торжественное мероприятие все же проведут для первоклассников и выпускников.

