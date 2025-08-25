Сорвавшийся со скалы мужчина чудом выжил в Крыму

В Ялте в районе Севастопольской тропы спасли мужчину, который сорвался со скалы недалеко от «Чертовой лестницы», пишет «МК в Крыму» со ссылкой на ГУ МЧС России по республике. На помощь ему прибыли сотрудники спецотряда МЧС и «Крым-СПАС».

При падении мужчине удалось зацепиться за камень. Спасатели эвакуировали его в безопасное место при помощи альпинистского снаряжения.

К счастью, ЧП обошлось без пострадавших. Помощь медиков спасенному мужчине в дальнейшем не потребовалась.

Ранее спасатели обнаружили туристическую группу, которая ранее потерялась в районе вулкана Баранского на острове Итуруп. Медицинская помощь туристам не требуется. Все участники группы чувствуют себя удовлетворительно.