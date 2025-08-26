Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 26 августа: инфографика

В ночь на 26 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 43 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«По шесть БПЛА уничтожены над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, пять БПЛА — над территорией Волгоградской области, четыре — над территорией Брянской области, по три БПЛА сбито над территориями Орловской и Псковской областей, по два — над территориями Белгородской и Курской областей, по одному — над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей», — говорится в сообщении ведомства.