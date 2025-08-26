Переговоры Путина и Трампа на Аляске
26 августа 2025 в 08:40

Си Цзиньпин оценил вклад КНР и СССР в победу во Второй мировой войне

Си Цзиньпин: СССР и КНР сделали многое для победы во Второй мировой войне

Си Цзиньпин Си Цзиньпин Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

СССР и Китай внесли значительный вклад в победу во Второй мировой войне, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, которые приводит Центральное телевидение Китая, две страны понесли огромные жертвы во время сопротивления немецкому фашизму и японскому милитаризму.

Китай и Советский Союз понесли огромные национальные жертвы <…>, внеся значительный вклад в победу в этой войне, — сказал Си Цзиньпин.

Ранее Си Цзиньпин встретился в Пекине с председателем Государственной думы РФ Вячеславом Володиным. Стороны планируют обсудить развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление взаимодействия в экономике, безопасности, туризме, культуре, образовании, науке и других сферах.

До этого председатель КНР провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Уточняется, что переговоры прошли по инициативе Москвы. В ходе беседы китайский лидер поприветствовал контакты Москвы и Вашингтона. По мнению Си Цзиньпина, взаимодействие российской и американской сторон улучшает взаимные отношения и продвигает политическое урегулирование конфликта на Украине.

Китай
Си Цзиньпин
Россия
СССР
Вторая мировая война
