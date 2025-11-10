Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 ноября 2025 в 13:03

Спецпроект о детях-героях тыла посмотрели более 665 тысяч россиян

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

«Мастерская новых медиа» совместно с «Комсомольской правдой» выпустили спецпроект о юных героях войны, который увидели 665 тысяч россиян, сообщает KP.RU. Истории записали уроженцы городов-героев труда.

С первого же ролика в соцсетях мы стали получать ободряющие комментарии зрителей — они просили «побольше таких историй». Конечно, такой отклик — это бесценно для журналистов, — рассказала куратор проекта Александра Абдулкеримова.

Проект был запущен в год 80-летия Победы. Всего в рамках спецпроекта вышло шесть роликов, в которых рассказывали о юных тружениках тыла тех лет.

Ранее в мультимедийном историческом павильоне «Россия — моя история. Победа» на ВДНХ состоялась премьера короткометражного фильма «Платформа 1944», созданного студией «Инсайт Люди». Фильм посвящен Дню Победы и рассказывает о патриотизме и самопожертвовании детей в военное время.

дети
проекты
журналисты
ВОВ
