Спецпроект о детях-героях тыла посмотрели более 665 тысяч россиян

«Мастерская новых медиа» совместно с «Комсомольской правдой» выпустили спецпроект о юных героях войны, который увидели 665 тысяч россиян, сообщает KP.RU. Истории записали уроженцы городов-героев труда.

С первого же ролика в соцсетях мы стали получать ободряющие комментарии зрителей — они просили «побольше таких историй». Конечно, такой отклик — это бесценно для журналистов, — рассказала куратор проекта Александра Абдулкеримова.

Проект был запущен в год 80-летия Победы. Всего в рамках спецпроекта вышло шесть роликов, в которых рассказывали о юных тружениках тыла тех лет.

Ранее в мультимедийном историческом павильоне «Россия — моя история. Победа» на ВДНХ состоялась премьера короткометражного фильма «Платформа 1944», созданного студией «Инсайт Люди». Фильм посвящен Дню Победы и рассказывает о патриотизме и самопожертвовании детей в военное время.