Раскрыто, что будет с выбросившим жену и сына из окна банкиром Адвокат Багатурия: убийца жены и сына окажется в закрытом стационаре

В отношении банкира, выбросившего в окно жену и сына в Москве, будет прекращено уголовное дело, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, мужчину направят в закрытый стационар для принудительного лечения. Он отметил, это учреждение больше похоже на тюрьму.

Уголовный кодекс предусматривает освобождение от ответственности, если в момент совершения преступления лицо обладало критериями невменяемости. В таком случае его направят в психиатрический стационар для принудительного лечения. Медицинские учреждения специального типа — это своего рода тюрьма с решетками на окнах и контрольно-пропускным режимом, — прокомментировал эксперт.

По его словам, если мужчину вылечат, он будет жить как человек, которого никогда не привлекали к ответственности ранее. Но такое лечение может длиться и год, и два, и десять.

Ранее сообщалось, что московский суд направил мужчину на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара. Доказано, что он страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления мог не осознавать фактический характер своих действий. Известно, что голоса приказали ему «делать мир лучше, управляя матрицей, в которой мы живем».