Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 08:46

Раскрыто, что будет с выбросившим жену и сына из окна банкиром

Адвокат Багатурия: убийца жены и сына окажется в закрытом стационаре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В отношении банкира, выбросившего в окно жену и сына в Москве, будет прекращено уголовное дело, рассказал NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, мужчину направят в закрытый стационар для принудительного лечения. Он отметил, это учреждение больше похоже на тюрьму.

Уголовный кодекс предусматривает освобождение от ответственности, если в момент совершения преступления лицо обладало критериями невменяемости. В таком случае его направят в психиатрический стационар для принудительного лечения. Медицинские учреждения специального типа — это своего рода тюрьма с решетками на окнах и контрольно-пропускным режимом, — прокомментировал эксперт.

По его словам, если мужчину вылечат, он будет жить как человек, которого никогда не привлекали к ответственности ранее. Но такое лечение может длиться и год, и два, и десять.

Ранее сообщалось, что московский суд направил мужчину на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в условиях стационара. Доказано, что он страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления мог не осознавать фактический характер своих действий. Известно, что голоса приказали ему «делать мир лучше, управляя матрицей, в которой мы живем».

психозы
преступления
убийства
детоубийства
жена
Степанида Королева
С. Королева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Брюсселе призвали США «закручивать гайки» в отношении России
Россиянка с рекордными 400 баллами на ЕГЭ определилась с вузом
В одной из бригад ВСУ началась вспышка туберкулеза
Трое подростков попали под суд из-за поджога на железной дороге
Убежавшего в лес террориста из «Крокуса» снимали с дерева
В Киеве заявили, что готовы к переговорам Зеленского и Путина
«Он великолепен»: Дакаскос высоко оценил талант Юры Борисова
Стало известно, мешает ли женщине присутствующий при родах муж
Раскрыты последствия падения обломков БПЛА в Рязанской области
В РФПИ резко отреагировали на критику Вуди Аллена
Россияне стали меньше покупать легковые машины
Маск жестко прошелся по уничтожающим народ правительствам
Яблочный пирог «Три стакана» с молоком — нашумевший десерт: очень просто!
Владимир Пресняков впервые высказался о разводе старшего сына Никиты
Си Цзиньпин тремя словами охарактеризовал отношения с Россией
Названо число стран — участниц ВЭФ-2025
Боец спас жизнь сослуживца и обратил в бегство украинский спецназ
Раскрыты данные о последствиях атаки ВСУ под Петербургом
Тысячи бойцов ВСУ могут попасть в котел в ДНР
Раскрыто, что будет с выбросившим жену и сына из окна банкиром
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.