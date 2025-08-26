«Не потеря»: на Западе заявили, что США могут пожертвовать Украиной Аналитик Бал: США могут пожертвовать Украиной в противовес России и КНР

США могут пожертвовать Украиной в противовес союзу России и Китая, заявил турецкий аналитик Мехмет Али Бал. По его словам, территориальные уступки Киева не имеют особого значения для Вашингтона, передает портал Haber7.

Потеря территорий Украиной не является для США угрозой существования. Даже потеря Европой власти и территорий больше не является для США стратегической потерей. США, особенно Трамп, в противовес союзу России и Китая могут пожертвовать Украиной если не полностью, то в значительной степени, — отметил аналитик.

Бал добавил, что единственная, для кого действительно важен мир, — это Украина. Трампу же важно лишь сыграть роль миротворца, подчеркнул он.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что число провокаций в ВСУ со стороны насильно мобилизованных солдат стремительно возрастает. Многие украинцы намеренно идут на конфликт, чтобы привлечь внимание российских военных и сдаться в плен, так как были призваны под угрозой расправы и не хотят участвовать в боях, констатировал он.