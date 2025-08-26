Раскрыл покушение на Чубайса: что известно о генпрокуроре Игоре Краснове

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщили в Высшей квалификационной коллегии судей России. Занимавшая прежде должность главы ВС Ирина Подносова скончалась 22 июля 2025 года. Какие резонансные уголовные дела расследовал Краснов и что о нем думают в профессиональном сообществе — в материале NEWS.ru.

Каков порядок назначения на должность главы Верховного суда

Генпрокурор РФ Игорь Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. Об этом сообщил глава Высшей квалификационной коллегии судей РФ Николай Тимошин.

По существующему порядку председатель ВС назначается на должность Советом Федерации на шесть лет по представлению президента России и при наличии положительного заключения Высшей квалификационной коллегии судей РФ.

Прежний председатель Верховного суда Ирина Подносова умерла в Москве 22 июля. Она являлась выпускницей юридического факультета Ленинградского государственного университета и однокурсницей президента России Владимира Путина. Глава государства лично посетил церемонию прощания с Подносовой. Траурные мероприятия прошли 24 июля в комплексе московской ЦКБ.

Церемония прощания с председателем Верховного суда России Ириной Подносовой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что известно о генеральном прокуроре РФ Краснове

Игорю Викторовичу Краснову 49 лет. Он занимает пост генерального прокурора России с 2020 года. В январе 2025 года президент России Владимир Путин переназначил его на должность генпрокурора.

Краснов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 22 августа Путин присвоил ему звание заслуженного юриста «за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу».

Краснов родился в Архангельске 24 декабря 1975 года. Среднее образование получил в школе с углубленным изучением английского языка, далее поступил в Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова (ныне Северный федеральный университет). Будущий генпрокурор окончил юридический факультет с красным дипломом. В 1998 году получил дополнительное образование в Академии Генпрокуратуры России по специальности «расследование особо тяжких преступлений».

В первые годы после окончания университета Краснов работал следователем в прокуратуре Архангельской области. В 2001 году был переведен в Генпрокуратуру, в отдел по расследованию особо важных дел, где проработал до 2006 года. В тот период Краснов начал успешно раскрывать коррупционные преступления.

В 2006 году Игоря Краснова переводят в Москву в Следственный комитет. С 2007 года председателем СК и первым заместителем генпрокурора стал Александр Бастрыкин. При нем Игорь Викторович получил должность старшего следователя по особо важным делам. В 2012 году Краснов получил звание генерал-майора юстиции и был назначен первым заместителем председателя СК.

22 января 2020 года Игорь Краснов был назначен на должность генерального прокурора Российской Федерации.

Заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов (второй справа) во время рассмотрения его кандидатуры на должность генерального прокурора Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Какие самые резонансные дела расследовал Краснов

За время своей службы в Следственном комитете Краснов расследовал целый ряд резонансных дел, среди которых дело о покушении на Анатолия Чубайса, произошедшем в марте 2005 года. Оно было раскрыто в кратчайшие сроки, причастные предстали перед судом.

Краснов расследовал громкое дело об убийстве в 2009 году адвоката и антифашиста Станислава Маркелова. Обвиняемые по делу неонацисты Илья Горячев и Никита Тихонов получили пожизненные сроки.

В 2013 году им было раскрыто дело так называемого Белгородского стрелка. Главный виновник Сергей Помазун, расстрелявший шесть человек, также сел пожизненно.

С сентября 2014 года по март 2015 года Краснов расследовал хищения денежных средств, выделенных на строительство космодрома Восточный.

Что говорят о Краснове профессионалы

Необходимо понимать, что председатель Верховного суда по своей должности стоит выше генерального прокурора, поскольку это самостоятельная ветвь власти, объяснил депутат Госдумы, бывший первый заместитель прокурора Москвы Юрий Синельщиков. И тот факт, что человек соглашается занять эту должность, говорит о его смелости и бесстрашии.

«Не каждый юрист, даже очень компетентный, готов взять на себя такую ответственность. Это можно сказать с абсолютной точностью, — заверил парламентарий NEWS.ru. — Лично я не знаком с ним как с человеком, но вхожу в состав методического совета при генеральном прокуроре. Он является руководителем совета и компетентно ведет заседания. Его подход к работе очень принципиален, лаконичен и понятен, что позволяет четко видеть суть происходящего. Таким образом, можно сказать, что Игорь Краснов демонстрирует именно эти качества».

Краснов первоклассный специалист российской юриспруденции, это ученый-правовед, сказал подполковник запаса МВД Олег Иванников. Он расследовал особо важные дела, связанные с терроризмом, экстремизмом и прочими противоправными проявлениями, подчеркнул собеседник.

Игорь Краснов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Краснов является публичной личностью, и все материалы уголовных дел, которые он вел, гражданское общество может изучать из открытых источников, пользуясь интернетом. И поэтому для соблюдения демократических процедур нет ничего лучшего, кроме назначения председателем Верховного суда профессионала, информацию о котором можно почерпнуть начиная с первых лет его службы. Он — первоклассный „следак“», — высказал мнение Иванников в беседе с NEWS.ru.

Что еще можно добавить к портрету кандидата на должность председателя ВС

Краснов женат, имеет двоих детей. Активно занимается спортом: имеет разряд кандидата в мастера спорта по самбо. Хорошо играет в шахматы. Является увлеченным библиофилом: много лет собирает коллекцию книг. Его библиотека насчитывает 3000 томов, включая классическую литературу и раритетные издания XIX века по юридической тематике.

