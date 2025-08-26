Россиянин получил почти шесть лет колонии за контрабанду золота

В Забайкальском крае осудили мужчину, участвовавшего в контрабанде золота и серебра на 425 млн рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Суд приговорил его к пяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 1 млн рублей.

По версии следствия, мужчина состоял в организованной группе в 2022 году, дела против его соучастников расследуются. Вместе с подельниками фигурант перевозил серебро и золото по России для их отправки в другие страны. Мужчину обвинили в участии в преступном сообществе, контрабанде и покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов.

Ранее в аэропорту Махачкалы таможенники задержали 37-летнего россиянина, который пытался ввезти из Турции незадекларированные часы Rolex стоимостью 6,4 млн рублей. Сотрудники ФТС остановили мужчину в зеленом коридоре по ориентировке УФСБ по Дагестану.

До этого стало известно о задержании в аэропорту Домодедово россиянина, прилетевшего из Бахрейна с незадекларированными самоцветами общей стоимостью около 1,6 млн рублей. У мужчины нашли 76 драгоценных камней — часть была спрятана в багаже, еще несколько он держал в карманах куртки.