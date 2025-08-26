Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 августа 2025 в 10:11

Россиянин получил почти шесть лет колонии за контрабанду золота

Жителя Забайкалья осудили по делу о контрабанде золота на 425 млн рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Забайкальском крае осудили мужчину, участвовавшего в контрабанде золота и серебра на 425 млн рублей, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Суд приговорил его к пяти годам и 10 месяцам колонии строгого режима и назначил штраф в размере 1 млн рублей.

По версии следствия, мужчина состоял в организованной группе в 2022 году, дела против его соучастников расследуются. Вместе с подельниками фигурант перевозил серебро и золото по России для их отправки в другие страны. Мужчину обвинили в участии в преступном сообществе, контрабанде и покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов.

Ранее в аэропорту Махачкалы таможенники задержали 37-летнего россиянина, который пытался ввезти из Турции незадекларированные часы Rolex стоимостью 6,4 млн рублей. Сотрудники ФТС остановили мужчину в зеленом коридоре по ориентировке УФСБ по Дагестану.

До этого стало известно о задержании в аэропорту Домодедово россиянина, прилетевшего из Бахрейна с незадекларированными самоцветами общей стоимостью около 1,6 млн рублей. У мужчины нашли 76 драгоценных камней — часть была спрятана в багаже, еще несколько он держал в карманах куртки.

контрабанда
золото
Забайкальский край
суды
приговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Грузинский генерал объяснил, что готовил Саакашвили для Южной Осетии
Гинеколог предупредил о последствиях кесарева сечения
Автоэксперт объяснил низкие продажи «Москвича-8»
В Венгрии обвинили Киев в нападении на страну
Сексолог оценила идею запретить просмотр порно
Налеты на Петербург, Крым, Дзержинск: как ВСУ атакуют Россию 26 августа
«Автостат» назвал лидера вторичного рынка
В одном из российских городов трамвай насмерть сбил пожилого человека
В УФСИН раскрыли неожиданную правду об уходе главаря киллеров на СВО
Россиянам ограничат количество банковских карт
Раскрыта важная особенность нового пакета санкций ЕС против России
В Египте у российских туристов массово блокируют телефоны
Украинские военные сбрасывают на позиции ВС России отравленную воду
Юрист рассказала, как изменится система оплаты труда с этого сентября
В Турции не исключили, что пропавший в Босфоре пловец Свечников мог выжить
Девушка получила побои за видео на телефоне
В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях
Ситуация в аэропортах РФ 26 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Врио замгубернатора Курской области Базарова этапировали в Москву
«Солнцепек» устроил «огненный ад» для ВСУ
Дальше
Самое популярное
Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут
Общество

Кабачковые колдуны по-белорусски! Самый простой и вкусный рецепт за 7 минут

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!
Общество

Варенье из садовых яблок дольками! Самый простой рецепт яблочного варенья!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.