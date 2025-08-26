Живая изгородь за копейки: как засеять забор цветами за один вечер!

Живая изгородь за копейки: как засеять забор цветами за один вечер!

Если вы мечтаете о ярком саде, но не готовы уделять ему много времени, лаватера станет вашим идеальным спутником! Этот многолетник поражает своей жизнестойкостью и щедрым цветением. Его крупные, похожие на граммофоны цветки нежных розовых, белых и малиновых оттенков создают плотный цветущий ковер, который преображает участок с июня до первых заморозков.

Главное преимущество лаватеры — её феноменальная неприхотливость. Она морозостойка (выдерживает до -25°C), засухоустойчива и не требует частых подкормок. Посадите её один раз осенью, посеяв семена прямо в грунт — и уже на следующий год вы получите пышные кусты высотой до 1,2 метра, усыпанные цветами.

Лаватера прекрасно смотрится в групповых посадках, создавая живые изгороди или яркие акценты в миксбордерах. Она не боится ветра, редко поражается вредителями и растет на любых почвах, кроме заболоченных. Единственный уход — полив в засуху и удаление увядших цветков для продления цветения. Это растение, которое годами будет радовать вас своей красотой без лишних хлопот!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.