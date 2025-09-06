Что оставить в теплице на зиму, чтобы не было вредителей: защита на 100%

Правильная подготовка теплицы к зиме — гарантия отсутствия грызунов и насекомых весной. Рассказываем, что оставить в теплице на зиму, чтобы не было вредителей.

Разложите по периметру теплицы природные репелленты — сухую горчицу, табачную пыль или хвойные ветки — их запах отпугивает насекомых. Обязательно оставьте ведро с древесной золой: она не только раскисляет почву, но и блокирует дыхательные пути вредителей — защита на 100%.

Для дезинфекции подвесьте серные шашки (после сбора урожая), но не оставляйте их на зиму — используйте строго по инструкции и проветривайте. После первых заморозков перекопайте грунт, не разбивая комья — так личинки вредителей замерзнут. Эти меры создадут невыносимые условия для выживания патогенов и насекомых, и весной ваша теплица будет готова к здоровому сезону без химии.

