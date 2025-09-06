Посев под зиму, который дает 100% всхожесть: этот цветок взойдет первым

Виола — многолетник, который при посеве под зиму дает 100% всхожесть. Ее преимущества: морозоустойчивость до −30 °C, раннее цветение (с апреля до заморозков), разнообразие оттенков от нежно-белого до почти черного.

Виола способна расти на бедных почвах и в полутени. Посадка под зиму гарантирует крепкие закаленные всходы: в октябре-ноябре посейте семена в промерзшую землю на глубину 0,5 см, присыпьте торфом или компостом. Весной виола взойдет первой, не боится возвратных заморозков и быстро нарастит зеленую массу. Дальнейший уход минимален: полив в засуху и удаление увядших цветков для стимуляции новых бутонов. Виола идеальна для бордюров и альпинариев.

