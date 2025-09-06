Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 14:35

Переживет –30 ° без намёка на укрытие! Сиреневые свечки взойдут в апреле!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаванда — это настоящая королева сада, которая прощает все ошибки новичков и годами радует своей ароматной красотой. Её серебристо-зелёные кустики с фиолетовыми свечками соцветий источают тот самый средиземноморский шарм, но при этом обладают сибирским здоровьем.

Я сею её под зиму, прямо в промёрзшую землю, и забываю до весны — так она проходит естественную стратификацию и всходит закалённой и крепкой. Это тот многолетник, который не боится ни морозов, ни засухи, ни бедной почвы. Лаванда будет расти даже на самом солнцепёке, где другие культуры просто сгорают. Она не требует никаких укрытий на зиму, прекрасно зимует под снегом и одной из первых просыпается весной, наполняя сад терпким пряным ароматом. С ней действительно нет хлопот: ни болезней, ни вредителей, только обрезка после цветения для пышности куста. Посадите лаванду осенью — и уже следующим летом вы получите кусочек Прованса в своём саду без лишних усилий.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

