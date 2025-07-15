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15 июля 2025 в 06:00

Ваш сад как в Провансе! Неприхотливый многолетник — аромат и цветы все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот сорт лаванды превратит ваш сад в Прованс! Неприхотливый многолетник лаванда «Синева» — королева вашего участка! Представьте себе сад, наполненный нежным ароматом и роскошными синими соцветиями. Это настоящий шедевр природы, который превратит ваш участок в уголок Прованса. Этот сорт не только красив, но и обладает множеством преимуществ:

  • Изумительная декоративность — пышные кусты с густыми сине-фиолетовыми соцветиями украсят любую клумбу, бордюр или альпийскую горку.
  • Непревзойдённый аромат — тонкий, успокаивающий запах лаванды создаст атмосферу уюта и гармонии, а также отпугнёт насекомых-вредителей.
  • Абсолютная неприхотливость — засухоустойчивость, морозостойкость (выдерживает до -25 °C) и нетребовательность к почвам делают её идеальной для любого сада.
  • Долгое цветение — с июня по август ваш сад будет утопать в синеве и благоухании.
  • Польза для здоровья — сушёные соцветия можно использовать для ароматерапии, чая или натуральных саше.

Лаванда «Синева» — это не просто растение, а источник вдохновения и умиротворения. Посадите её у крыльца, вдоль дорожек или в кашпо — и наслаждайтесь магией прованского стиля!

Ранее мы рассказывали про бюджетный многолетник с шапками цветов. Выдерживает -40 °C, цветет все лето!

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лаванда
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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