Чем хуже почва — тем ярче цветет! Чудо-многолетник для ленивых

Лаванда узколистная — ароматная изюминка сада! Этот серебристый кустик с фиолетовыми свечками соцветий — настоящее украшение любого участка. Когда в июле лаванда зацветает, воздух наполняется тонким пряным ароматом, привлекающим пчёл и бабочек. А как красиво смотрятся её сиреневые колоски на фоне серо-зелёной листвы!

Главный секрет успеха — солнечное место с хорошим дренажем. Лаванда обожает бедные каменистые почвы и терпеть не может застоя воды. Посадите её на возвышении, добавив в лунку песка и щебня, — и она будет радовать вас долгие годы. Полив нужен только в сильную засуху, а вот весенняя обрезка обязательна: оставляйте 10–15 см от земли, чтобы кустик оставался пышным.

Удивительно, но лаванда прекрасно зимует в средней полосе без укрытия, если посажена в сухом месте. А ещё её соцветия можно сушить — они годами сохраняют аромат, наполняя дом теплом даже в самые холодные дни.

Этот многолетник идеален для альпийских горок, бордюров и ароматных садиков у террасы. Попробуйте — и ваше лето станет чуть более прованским!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.