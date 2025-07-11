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11 июля 2025 в 12:00

Чем хуже почва — тем ярче цветет! Чудо-многолетник для ленивых

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лаванда узколистная — ароматная изюминка сада! Этот серебристый кустик с фиолетовыми свечками соцветий — настоящее украшение любого участка. Когда в июле лаванда зацветает, воздух наполняется тонким пряным ароматом, привлекающим пчёл и бабочек. А как красиво смотрятся её сиреневые колоски на фоне серо-зелёной листвы!

Главный секрет успеха — солнечное место с хорошим дренажем. Лаванда обожает бедные каменистые почвы и терпеть не может застоя воды. Посадите её на возвышении, добавив в лунку песка и щебня, — и она будет радовать вас долгие годы. Полив нужен только в сильную засуху, а вот весенняя обрезка обязательна: оставляйте 10–15 см от земли, чтобы кустик оставался пышным.

Удивительно, но лаванда прекрасно зимует в средней полосе без укрытия, если посажена в сухом месте. А ещё её соцветия можно сушить — они годами сохраняют аромат, наполняя дом теплом даже в самые холодные дни.

Этот многолетник идеален для альпийских горок, бордюров и ароматных садиков у террасы. Попробуйте — и ваше лето станет чуть более прованским!

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.

лаванда
дачники
садоводы
цветы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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