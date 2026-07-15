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15 июля 2026 в 07:37

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае существенно выросла за сутки

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае выросла за сутки до 73 тыс. га

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Красноярском крае, где действует режим чрезвычайной ситуации, площадь лесных возгораний увеличилась за сутки на 3 тыс. га и составила 72,6 тыс. га, сообщил региональный лесопожарный центр в своих социальных сетях. Угрозы населенным пунктам нет.

Угрозы населенным пунктам нет. В тушении принимают участие 1 340 человек, задействованы три единицы техники, — уточняется в сообщении.

По данным центра на утро 15 июля в регионе зафиксировано 146 пожаров на общей площади 72 670,3 га. Возгорания локализованы в четырех округах на севере края.

Накануне, 14 июля, количество пожаров составляло 156 на площади 69,6 тыс. га. За сутки число возгораний сократилось, однако охваченная огнем территория увеличилась. В регионе сохраняются высокие классы пожарной опасности. Утром 15 июля на севере температура воздуха достигала плюс 10 градусов, днем ожидается до плюс 25, ветер 5–10 м/с, прогнозируется небольшой дождь.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации локального уровня объявили в городе Глазове Удмуртии. Пресс-служба городской администрации проинформировала, что решение приняли из-за подтоплений после подъема уровня реки Сыги. Подтопления зафиксировали в СНТ «Труд», Западном поселке, микрорайоне Сыга и у нескольких многоквартирных домов. В городе оказались повреждены участки дорог, автомобильный и пешеходные мосты, а также железнодорожный переезд.

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