Белый лук многие недооценивают: чем он отличается от обычного и почему его стоит посадить

Белый лук многие недооценивают: чем он отличается от обычного и почему его стоит посадить

Белый лук все чаще появляется на дачных грядках, и на это есть веские причины. Он отличается более мягким вкусом, крупными луковицами и отлично подходит для свежих салатов, не перебивая аромат других продуктов.

По сравнению с обычным репчатым луком белый содержит много витаминов и полезных веществ, поддерживает иммунитет и пищеварение. Однако при заболеваниях желудка употреблять его стоит умеренно. Среди популярных сортов дачники выделяют «Штутгартер Ризен», «Стурон», «Орион» и «Турбо». Выращивать белый лук можно из семян или севка, но для хорошей всхожести лучше использовать свежие семена и сеять их ранней весной.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что белый лук особенно хорош в свежих овощных салатах. Чтобы луковицы выросли крупными, не забывайте регулярно рыхлить почву и вовремя удалять сорняки.

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