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15 июля 2026 в 07:00

«Под градом снарядов»: жители Константиновки рассказали, как добывали воду

Эвакуированная жительница Константиновки заявила, что вода была дороже золота

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Нехватка воды стала самым тяжелым испытанием для людей, проживавших в Константиновке ДНР, рассказала эвакуированная жительница населенного пункта в видео, предоставленном Министерством обороны России. Она уточнила, что горожане под обстрелами ВСУ ходили к колодцам, рискуя жизнью, чтобы набрать хотя бы несколько литров.

Тяжелее всего было с водой. Наши мужчины, да и женщины, рискуя жизнью, ходили к колодцам и под градом снарядов, которыми нас обстреливала Украина, и дронов носили эту воду. Вода была дороже золота, — заявила женщина.

По ее словам, некоторые жители провели зиму в многоквартирных домах без отопления при морозах до минус 20 градусов. Другая женщина добавила, что из-за выбитых окон люди растапливали лед на окопных свечах, чтобы затем нагреть его для чая.

Обе женщины отметили, что ситуация с коммунальными услугами и безопасностью в Константиновке была критической. Однако местные жители старались поддерживать друг друга.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины использовали особый характер укреплений в Константиновке. Оборона города была выстроена в несколько эшелонов и опиралась на активное применение беспилотников.

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