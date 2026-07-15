Главный тренер «Спартака» оказался в базе «Миротворца»

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов оказался в базе «Миротворца», свидетельствуют данные, размещенные на сайте организации. В отношении него указаны обвинения в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке проведения СВО.

55-летний тренер занимает пост главного тренера «Спартака» с 2023 года. С 2006 по 2012 год он был генеральным менеджером чеховского «Витязя», после чего работал на аналогичной должность в мытищинском «Атланте». После прекращения существования команды он перешел в «Спартак», где стал первым вице-президентом и генеральным менеджером, а в 2018–2019 годах исполнял обязанности главного тренера.

С 2018 года Жамнов входил в штаб сборной России, а с 2021 по 2023 год руководил национальной командой. При нем российские хоккеисты стали серебряными призерами Олимпиады 2022 года в Пекине.