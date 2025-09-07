Саммит ШОС — 2025
07 сентября 2025 в 09:42

Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Секрет красивого сада

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хризантема мультифлора — это настоящее чудо для тех, кто хочет ярких красок до самых морозов без лишних хлопот. Эти шаровидные кустики, усыпанные сотнями цветов, выглядят как готовые букеты, растущие прямо из земли. Самое прекрасное, что её можно сеять под зиму — я просто разбрасываю семена по подмёрзшей почве в ноябре и присыпаю легким перегноем.

Весной они просыпаются сами, закалённые холодом, и превращаются в крепкие, жизнестойкие растеньица. Мультифлора невероятно вынослива: она зимует без укрытия даже в условиях средней полосы, а если немного подмерзает, то с невероятной силой восстанавливается весной. Ей не нужны ни сложные подкормки, ни постоянный полив — только солнце и любая более-менее дренированная почва.

Этот многолетник будет год за годом наращивать мощь и цвести с августа до самого снега, озаряя сад огнём красок, когда всё вокруг уже готовится ко сну.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
цветы
дачники
садоводы
Мария Левицкая
М. Левицкая
