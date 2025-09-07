Растёт сам, зимует сам, хорошеет с каждым годом! Секрет красивого сада

Хризантема мультифлора — это настоящее чудо для тех, кто хочет ярких красок до самых морозов без лишних хлопот. Эти шаровидные кустики, усыпанные сотнями цветов, выглядят как готовые букеты, растущие прямо из земли. Самое прекрасное, что её можно сеять под зиму — я просто разбрасываю семена по подмёрзшей почве в ноябре и присыпаю легким перегноем.

Весной они просыпаются сами, закалённые холодом, и превращаются в крепкие, жизнестойкие растеньица. Мультифлора невероятно вынослива: она зимует без укрытия даже в условиях средней полосы, а если немного подмерзает, то с невероятной силой восстанавливается весной. Ей не нужны ни сложные подкормки, ни постоянный полив — только солнце и любая более-менее дренированная почва.

Этот многолетник будет год за годом наращивать мощь и цвести с августа до самого снега, озаряя сад огнём красок, когда всё вокруг уже готовится ко сну.

