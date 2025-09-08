В Кремле рассказали, каким способом Путин хочет решить вопрос безопасности

Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия хочет достичь целей и обеспечить свою безопасность при помощи политико-дипломатических методов, сообщил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту Александру Юнашеву. РФ продолжает СВО, потому что не видит взаимности со стороны оппонентов, пояснил представитель Кремля.

Для нас было бы предпочтительнее достигать наших целей и обеспечивать нашу безопасность политико-дипломатическими методами, но в то время, когда это невозможно из-за отсутствия взаимности, мы продолжаем СВО, — подчеркнул Песков.

Также пресс-секретарь президента указал, что беспрецедентное количество санкций против России не возымело эффекта. По словам Пескова, Украина и ЕС пытается вовлечь в ограничительную повестку США.

Ранее представитель Кремля заявил, что оголтелый милитаризм со стороны Европейского союза ухудшает ситуацию с разрешением кризиса на Украине. В частности, он привел в пример слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Украину в «стального ежа».