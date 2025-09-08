Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Зеленский обиделся, что Трамп не позвал его на аляскинский саммит

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу того, что президент США Дональд Трамп не пригласил его на саммит с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на Аляске, передает ABC. По мнению политика, итоги переговоров с американским лидером оказались выгодными для Путина.

Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел, — заявил Зеленский.

Ранее Зеленский заявил в разговоре с Трампом о готовности к встрече с Путиным, но исключил проведение переговоров на территории России. Речь идет о двусторонних и трехсторонних переговорах, место и время которых не разглашаются.

До этого сообщалось, что Зеленский избегает переговоров с Путиным, предпочитая координировать действия с западными партнерами — главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Путин, в свою очередь, продолжает искать пути дипломатического урегулирования конфликта, ведя диалог со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского.

