Зеленский обиделся, что Трамп не позвал его на аляскинский саммит

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство по поводу того, что президент США Дональд Трамп не пригласил его на саммит с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся на Аляске, передает ABC. По мнению политика, итоги переговоров с американским лидером оказались выгодными для Путина.
Жаль, что Украины там не было, потому что, я думаю, президент Трамп дал Путину то, что тот хотел, — заявил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил в разговоре с Трампом о готовности к встрече с Путиным, но исключил проведение переговоров на территории России. Речь идет о двусторонних и трехсторонних переговорах, место и время которых не разглашаются.
До этого сообщалось, что Зеленский избегает переговоров с Путиным, предпочитая координировать действия с западными партнерами — главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Путин, в свою очередь, продолжает искать пути дипломатического урегулирования конфликта, ведя диалог со всеми заинтересованными сторонами, кроме Зеленского.