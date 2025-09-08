Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 12:54

Стало известно, что грозит Грэму за получение взятки от Ермака и Сырского

Политолог Ордуханян: обвиняемого в получении взяток Грэма не отправят в отставку

Линдси Грэм Линдси Грэм Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сенатора США Линдси Грэма, обвиняемого в получении взяток от главы офиса президента Украины Андрея Ермака и главкома ВСУ Александра Сырского, не отправят в отставку, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, такое развитие событий маловероятно, поскольку американский политик является важной фигурой в коалиции главы Белого дома Дональда Трампа.

Можно допустить, что Ермак и Сырский действительно обсуждали взятку Грэму за поставки оружия. Однако подобные контакты происходят на секретном уровне, поэтому маловероятно, что видео [разговора] является реальным, и его смогла заполучить турецкая газета. И даже если это окажется правдой, Грэму ничего не грозит. Американский сенатор представляет достаточно радикальную русофобскую, экстремистскую группу, а также антипалестинскую. Это тот компонент, который нужен Трампу. Ему очень нужны такие люди, — сказал Ордуханян.

По его словам, Грэм является одним из ключевых сторонников движения Make America Great Again, что делает его ценным союзником для Трампа. Кроме того, отметил политолог, в настоящее время Белый дом не сформировал окончательную позицию по украинскому вопросу, а это оставляет всем фигурантам скандала пространство для маневра.

Трамп еще не до конца понял, что он хочет сделать с Украиной. Он мог бы перестать контактировать с Грэмом, публично его покритиковать, если бы решил снять украинский вопрос с повестки. Но он еще не знает, что делать. Вот когда Трамп определится, а ему придется определяться в ближайшее время, тогда он может зажать в тиски не только Линдси Грэма, но и многих других людей, которые сейчас выступают с такой же повесткой, — резюмировал Ордуханян.

Ранее сообщалось, что Ермак обсуждал с Сырским возможную передачу денег Грэму за поставку вооружений США. По словам турецких журналистов, в их распоряжении оказалась соответствующая видеозапись, однако подлинность кадров пока не подтверждена независимой экспертизой.

Линдси Грэм
Александр Сырский
Андрей Ермак
Дональд Трамп
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве открыли наследственное дело после смерти Старовойта
Раскрыт автор текста «Тотального диктанта — 2026»
Появились апокалиптичные кадры финского города, лишившегося туристов из РФ
Энергетик дал прогноз цены на нефть Brent на зиму
Жертв теракта в Иерусалиме стало больше
Расстрел мирных жителей, вербовка мигрантов: как ВСУ атакуют РФ 8 сентября
Когалымский полумарафон вновь зажег огонь победы
Вандалы осквернили могилу бойца СВО и оставили загадочные послания
Россиянам назвали причину, по которой им сокращают или не платят премии
Пенсионерам рассказали, как действовать в случае трудоустройства
Гендиректор «Башспирта» остался в СИЗО
Москвич пережил дерзкое нападение и лишился 2,5 млн рублей
Ветеран ЦСКА назвал главного соперника сборной России осенью
В Лондоне закрылись почти все линии метро
Россиянин избил водителя автобуса до потери памяти
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
«Любимые лапы»: Асмус впервые показала нового возлюбленного
На Западе увидели след Залужного в подрывах «Северных потоков»
В ГД оценили проект о выплатах лицам без гражданства за участие в СВО
Суд арестовал школьников, «очищавших» от бездомных крупный российский город
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.