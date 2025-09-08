Стало известно, что грозит Грэму за получение взятки от Ермака и Сырского Политолог Ордуханян: обвиняемого в получении взяток Грэма не отправят в отставку

Сенатора США Линдси Грэма, обвиняемого в получении взяток от главы офиса президента Украины Андрея Ермака и главкома ВСУ Александра Сырского, не отправят в отставку, заявил NEWS.ru политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его словам, такое развитие событий маловероятно, поскольку американский политик является важной фигурой в коалиции главы Белого дома Дональда Трампа.

Можно допустить, что Ермак и Сырский действительно обсуждали взятку Грэму за поставки оружия. Однако подобные контакты происходят на секретном уровне, поэтому маловероятно, что видео [разговора] является реальным, и его смогла заполучить турецкая газета. И даже если это окажется правдой, Грэму ничего не грозит. Американский сенатор представляет достаточно радикальную русофобскую, экстремистскую группу, а также антипалестинскую. Это тот компонент, который нужен Трампу. Ему очень нужны такие люди, — сказал Ордуханян.

По его словам, Грэм является одним из ключевых сторонников движения Make America Great Again, что делает его ценным союзником для Трампа. Кроме того, отметил политолог, в настоящее время Белый дом не сформировал окончательную позицию по украинскому вопросу, а это оставляет всем фигурантам скандала пространство для маневра.

Трамп еще не до конца понял, что он хочет сделать с Украиной. Он мог бы перестать контактировать с Грэмом, публично его покритиковать, если бы решил снять украинский вопрос с повестки. Но он еще не знает, что делать. Вот когда Трамп определится, а ему придется определяться в ближайшее время, тогда он может зажать в тиски не только Линдси Грэма, но и многих других людей, которые сейчас выступают с такой же повесткой, — резюмировал Ордуханян.

Ранее сообщалось, что Ермак обсуждал с Сырским возможную передачу денег Грэму за поставку вооружений США. По словам турецких журналистов, в их распоряжении оказалась соответствующая видеозапись, однако подлинность кадров пока не подтверждена независимой экспертизой.