08 сентября 2025 в 15:08

Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа

В Одессе девушка выбросила новорожденного малыша с пятого этажа общежития

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Одессе девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа общежития, сообщает РБК-Украина. По предварительным данным, младенец мертв. Как отметили в издании, Национальная полиция Украины уже проводит проверку по факту возможного убийства новорожденного.

Полиция сейчас выясняет обстоятельства смерти новорожденного ребенка в Одессе. На месте работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели и очевидцы, — говорится в сообщении.

Ранее правоохранители в ДНР задержали мужчину 1993 года рождения по подозрению в изнасиловании и убийстве девочки. Жертве было девять лет. Трагедия произошла 5 сентября в поселке Ольховатка Дебальцевского округа.

До этого сообщалось об убийстве 15-летней девочки в Санкт-Петербурге. Выяснилось, что 19-летний убийца подростка находился в состоянии острого психоза. Отмечается, что он заранее спланировал убийство и даже рассказал друзьям накануне о своих планах. Пара познакомилась через игровую платформу «Роблокс», их отношения начались с общения и позже переросли в роман.

новорожденные
Одесса
убийства
дети
