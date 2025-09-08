Девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа В Одессе девушка выбросила новорожденного малыша с пятого этажа общежития

В Одессе девушка родила ребенка и выбросила его с пятого этажа общежития, сообщает РБК-Украина. По предварительным данным, младенец мертв. Как отметили в издании, Национальная полиция Украины уже проводит проверку по факту возможного убийства новорожденного.

Полиция сейчас выясняет обстоятельства смерти новорожденного ребенка в Одессе. На месте работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели и очевидцы, — говорится в сообщении.

