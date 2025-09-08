Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 15:09

11-летняя девочка родила от 40-летнего соседа-насильника

В Индии 40-летний женатый мужчина насиловал 11-летнюю соседку

Индийская полиция Индийская полиция Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Индии 11-летняя девочка стала жертвой сексуального насилия со стороны 40-летнего соседа, передает The Times of India. Через несколько месяцев издевательств она забеременела и родила ребенка, однако ему не удалось выжить.

По данным издания, 11-летняя девочка пожаловалась на боли в животе своему брату. Тогда он обратился к врачу, но лекарства не помогли. В больнице после УЗИ выяснилось, что она беременна. Срок составлял шесть-семь месяцев.

Школьница рассказала, что подверглась неоднократным насильственным действиям со стороны 40-летнего соседа. По ее словам, около восьми месяцев назад мужчина пригласил ее к себе домой, утверждая, что хочет угостить фруктами. Однако на самом деле он совершил акт насилия. Преступник зафиксировал происходящее на видео и затем использовал эту запись для шантажа жертвы. После этого насилие повторялось не один раз.

Выяснилось, что у насильника есть семья. Он и его жена воспитывают двух детей — восьми и десяти лет.

Ранее житель Южно-Африканской Республики был приговорен к пожизненному заключению за восьмилетнее насилие над собственной дочерью. Согласно информации, насилие началось, когда девочка в возрасте 10 лет переехала к отцу после семейного конфликта.

Индия
изнасилования
дети
беременность
