Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2025»

В Индии состоялась церемония открытия совместных российско-индийских учений «Индра-2025» на полигоне Махаджан, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Маневры продлятся до 15 октября, они направлены на отработку взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

На полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан состоялась церемония торжественного открытия совместных российско-индийских учений «Индра-2025». Совместные российско-индийские учения «Индра-2025» продлятся до 15 октября текущего года. Основной целью является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе учений планируется отработка совместных тактических действий, организация связи и управления объединённой группировкой войск. Особое внимание уделяется повышению оперативной совместимости и обмену опытом по ведению боевых действий в современных условиях.

Ранее стало известно, что страны НАТО начали свои учения у российских границ. Маневры под названием «Молния» (Pikne) стартовали в Эстонии и продлились две недели. В них приняли участие три тысячи солдат из США, Великобритании, Франции, Канады, Латвии и Эстонии.