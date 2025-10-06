Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 октября 2025 в 11:26

Россия и Индия начали совместные военные учения «Индра-2025»

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

В Индии состоялась церемония открытия совместных российско-индийских учений «Индра-2025» на полигоне Махаджан, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России. Маневры продлятся до 15 октября, они направлены на отработку взаимодействия в борьбе с международным терроризмом.

На полигоне Махаджан в индийском штате Раджастан состоялась церемония торжественного открытия совместных российско-индийских учений «Индра-2025». Совместные российско-индийские учения «Индра-2025» продлятся до 15 октября текущего года. Основной целью является отработка взаимодействия подразделений двух стран в борьбе с международным терроризмом, включая совершенствование тактики ведения контртеррористических операций, — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобороны РФ, в ходе учений планируется отработка совместных тактических действий, организация связи и управления объединённой группировкой войск. Особое внимание уделяется повышению оперативной совместимости и обмену опытом по ведению боевых действий в современных условиях.

Ранее стало известно, что страны НАТО начали свои учения у российских границ. Маневры под названием «Молния» (Pikne) стартовали в Эстонии и продлились две недели. В них приняли участие три тысячи солдат из США, Великобритании, Франции, Канады, Латвии и Эстонии.

Россия
Индия
военные учения
Минобороны РФ
