29 ноября 2025 в 13:00

Вместо драников готовлю «Аллоо Тикки» — хрустящие индийские лепешечки. Простой рецепт с пряными акцентами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Вместо драников готовлю «Аллоо Тикки» — хрустящие индийские лепешечки. Простой рецепт с пряными акцентами. Эти золотистые картофельные котлетки стали настоящим открытием индийской кухни для меня! Готовила дома на вечернюю закуску — аромат специй сразу же перенёс в уличные рынки Дели. Картофельное пюре с нотками гарам масалы, свежей кинзы, имбиря и острого перца чили превращается в нежную, но хрустящую снаружи лепешечку.

Берем: картофель — 500 г, свежая кинза — 10 г, имбирь — 1 ч.л. тертого, зеленый чили — 1 шт., гарам масала — 1 ч.л., соль — по вкусу, растительное масло для обжарки — 3 ст.л.

Картофель отвариваю до мягкости, разминаю в пюре, добавляю мелко нарезанную кинзу, тертый имбирь, мелко шинкованный чили, гарам масалу и соль. Хорошо перемешиваю до однородности. Формирую небольшие лепешки диаметром около 6–7 см и толщиной 1 см. Обжариваю на разогретой сковороде с растительным маслом по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистого цвета и хрустящей корочки. Подаю горячими с чатни из тамаринда или свежей зелени.

Секрет: лепешки лучше подавать сразу после жарки — они сохраняют хруст снаружи и мягкость внутри, а аромат специй раскрывается полностью.

Ранее мы готовили картофельные колдуны. Простой рецепт из Белоруссии — вкуснейшие биточки с фаршем.

Проверено редакцией
