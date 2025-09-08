Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 11:54

«Приветствуем эти усилия»: в Кремле высоко оценили миротворческий курс США

Песков: Россия приветствует миротворческие усилия администрации Трампа

Россия приветствует миротворческий курс администрации президента США Дональда Трампа, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Александру Юнашеву. По его словам, Москва продолжит двигаться в русле этих усилий.

Мы приветствуем эти усилия и мы надеемся, что эти усилия будут дальше прикладываться в конструктивном русле, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что оголтелый милитаризм со стороны Европейского союза ухудшает ситуацию с разрешением кризиса на Украине. В частности, он привел в пример слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, призвавшей превратить Украину в «стального ежа».

Песков также подчеркнул, что число стран, понимающих позицию Москвы по украинскому вопросу, становится все больше. По его словам, мировые державы также чаще принимают первопричины начала спецоперации.

До этого пресс-секретарь президента РФ обратил внимание, что зарубежные лидеры положительно оценивают диалог российского лидера Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Он отметил, что собеседники президента РФ приветствуют усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине.

