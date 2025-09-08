В ГД оценили проект о выплатах лицам без гражданства за участие в СВО

В ГД оценили проект о выплатах лицам без гражданства за участие в СВО Депутат Бессараб: все участники СВО вправе рассчитывать на поддержку государства

Участники СВО должны быть равны в правах, сообщила «Парламентской газете» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Таким образом она оценила проект президентского указа, подготовленного Минобороны, который предоставляет лицам без гражданства право на единовременную выплату за участие в спецоперации.

Каждый, кто защищает сейчас интересы страны в ходе специальной военной операции, вправе рассчитывать на поддержку государства и получает равные возможности на эту поддержку, — заявила она.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов в комментарии для NEWS.ru выступил с инициативой повышения ежемесячных выплат для участников специальной военной операции, служащих по контракту и на добровольческой основе. Он предложил увеличить сумму до 300 тыс. рублей, не учитывая дополнительных выплат и надбавок.