В Тюмени скончался известный журналист

В Тюмени умер известный журналист Владимир Кузнецов, ранее руководивший «Тюменскими известиями», сообщили в департаменте общественных связей региона. Он также работал в пресс-службе губернатора и занимал пост советника председателя облдумы. Журналисту было 72 года.

Почти пять десятилетий наш коллега посвятил журналистике. <…> С 1995 по 1999 год трудился в пресс-службе губернатора Тюменской области. Возглавлял парламентскую газету «Тюменские известия», был советником председателя Тюменской областной думы, председателем Союза журналистов Тюменской области, членом Совета главных редакторов СМИ УФО, — сказано в сообщении.

Сотрудники департамента общественных связей принесли соболезнования родным, друзьям, коллегам и всем, кто знал Кузнецова.

