08 сентября 2025 в 10:40

В Тюмени скончался известный журналист

Умер бывший главред «Тюменских известий» Владимир Кузнецов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тюмени умер известный журналист Владимир Кузнецов, ранее руководивший «Тюменскими известиями», сообщили в департаменте общественных связей региона. Он также работал в пресс-службе губернатора и занимал пост советника председателя облдумы. Журналисту было 72 года.

Почти пять десятилетий наш коллега посвятил журналистике. <…> С 1995 по 1999 год трудился в пресс-службе губернатора Тюменской области. Возглавлял парламентскую газету «Тюменские известия», был советником председателя Тюменской областной думы, председателем Союза журналистов Тюменской области, членом Совета главных редакторов СМИ УФО, — сказано в сообщении.

Сотрудники департамента общественных связей принесли соболезнования родным, друзьям, коллегам и всем, кто знал Кузнецова.

Ранее писатель Эдуард Геворкян сообщил о смерти известного советского фантаста Василия Головачева. Ему было 77 лет. Причиной смерти стали проблемы с сердцем. По словам Геворкяна, писатель ушел из жизни в больнице. Головачев был автором более 60 произведений.

