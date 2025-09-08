Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 сентября 2025 в 13:25

В Якутии сровняли с землей могилу бойца СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутии сровняли с землей могилу участника СВО, заявила его сестра. По данным издания Sakhapress, участок, где находилось захоронение, разровняла тяжелая техника.

Мы пришли навестить могилу брата и не нашли ее, там все сровняли с землей, – сказала женщина.

В местной ритуальной организации пояснили, что дело в благоустройстве территории и земельных работах. Там отметили, что впоследствии это позволит установить на местах захоронений надмогильные памятники.

Ранее в Якутии органы опеки изъяли троих детей у потерявшей брата на СВО женщины. Формальным поводом стало то, что мать выпила поминальную стопку. Жительница Якутии утверждает, что ее семьей органы опеки начали пристально интересоваться после того, как она отсудила у местной администрации квартиру мужа.

В Махачкале разрисовали несколько портретов участников специальной военной операции на проспекте Петра Первого. Полицейские выяснили, что к произошедшему причастны дети. Инцидент произошел по недосмотру взрослых. В тот момент с детьми гулял их дедушка, который не уследил за ними.

участники СВО
могилы
захоронения
Якутия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Расстрел мирных жителей, вербовка мигрантов: как ВСУ атакуют РФ 8 сентября
Когалымский полумарафон вновь зажег огонь победы
Вандалы осквернили могилу бойца СВО и оставили загадочные послания
Россиянам назвали причину, по которой им сокращают или не платят премии
Россиянам рассказали, как действовать пенсионерам в случае трудоустройства
Гендиректор «Башспирта» остался в СИЗО
Москвич пережил дерзкое нападение и лишился 2,5 млн рублей
Ветеран ЦСКА назвал главного соперника сборной России осенью
В Лондоне закрылись почти все линии метро
Россиянин избил водителя автобуса до потери памяти
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 8 сентября
«Любимые лапы»: Асмус впервые показала нового возлюбленного
На Западе увидели след Залужного в подрывах «Северных потоков»
В ГД оценили проект о выплатах лицам без гражданства за участие в СВО
Суд арестовал школьников, «очищавших» от бездомных крупный российский город
В Якутии сровняли с землей могилу бойца СВО
Американский истребитель «взлетел» со дна озера на Камчатке
Илью Яшина обозначили как ЛБГ в новом уголовном деле
Мосгорсуд поставил точку в деле о квартире Долиной
Подросток умер во время велогонки во Франции
Дальше
Самое популярное
СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше
Россия

СВО не будет прежней, британцев собирают по кусочкам в Одессе: что дальше

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.