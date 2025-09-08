В Якутии сровняли с землей могилу бойца СВО

В Якутии сровняли с землей могилу участника СВО, заявила его сестра. По данным издания Sakhapress, участок, где находилось захоронение, разровняла тяжелая техника.

Мы пришли навестить могилу брата и не нашли ее, там все сровняли с землей, – сказала женщина.

В местной ритуальной организации пояснили, что дело в благоустройстве территории и земельных работах. Там отметили, что впоследствии это позволит установить на местах захоронений надмогильные памятники.

Ранее в Якутии органы опеки изъяли троих детей у потерявшей брата на СВО женщины. Формальным поводом стало то, что мать выпила поминальную стопку. Жительница Якутии утверждает, что ее семьей органы опеки начали пристально интересоваться после того, как она отсудила у местной администрации квартиру мужа.

В Махачкале разрисовали несколько портретов участников специальной военной операции на проспекте Петра Первого. Полицейские выяснили, что к произошедшему причастны дети. Инцидент произошел по недосмотру взрослых. В тот момент с детьми гулял их дедушка, который не уследил за ними.