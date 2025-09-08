«Слабейший в мире»: ветеран ЦСКА раскритиковал соперника сборной России

Альмахди Али Мухтар (Катар) и Александр Головин (Россия) в товарищеском матче по футболу между командами национальной сборной Катара и национальной сборной России

Сборная Катара была кошмарной, заявил NEWS.ru экс-нападающий московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев. Он отметил, что даже национальная команда Иордании являлась более сильным соперником.

Катар, наверное, слабейший во всем мире, кошмарный. Сейчас хоть забили, молодцы. Ничего интересного россияне не показали: такому сопернику можно было забивать десять уже в первом тайме, а мы еще и пропустить умудрились. На их фоне даже Иордания выглядела намного интереснее. Кто только не критиковал Россию после первой игры. У нас нет игроков высокого уровня. Что нам делать на чемпионате мира? Как играть? — заявил Пономарев.

Российская сборная одержала победу над командой Катара в гостевом товарищеском матче со счетом 4:1. Встреча прошла на стадионе «Аль-Садд» в Эр-Райяне.

Александр Головин открыл счет на 33-й минуте, после чего голы последовательно забили Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук. У команды Катара единственный гол забил Акрам Афиф на 62-й минуте.

Ранее экс-игрок московского «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что сборная не должна быть местом для экспериментов. Он также отметил, что в национальную команду должны попадать только те, кто давно показывает высокий уровень.