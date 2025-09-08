Яблоня приживется на 100%: посадка, которая гарантирует зимовку без потерь

Правильная осенняя посадка яблони — залог ее 100-процентной приживаемости и успешной зимовки. Рассказываем метод посадки, который гарантирует зимовку без потерь.

Сроки критичны: сажайте за 3–4 недели до устойчивых заморозков (конец сентября — октябрь), когда дерево перешло в состояние покоя, но корни еще активны. Выберите солнечное, защищенное от ветра место с глубиной грунтовых вод не менее 2,5 м. Яма должна быть вдвое больше корневой системы: для 1–2-летних саженцев — 60×60 см.

На дно уложите дренаж (битый кирпич, керамзит), затем смесь плодородной земли с перегноем (2 ведра), суперфосфатом (150 г) и золой (1 стакан). Корневую шейку не заглубляйте — она должна оставаться на 3–5 см выше уровня почвы. После посадки обильно полейте (2–3 ведра воды), замульчируйте приствольный круг торфом или компостом слоем 10 см. Яблоня приживется на 100%.

Для защиты от грызунов и морозов оберните ствол мешковиной, а зимой подсыпьте снежный сугроб. Весной такая яблоня тронется в рост раньше покупных аналогов и не будет болеть.

