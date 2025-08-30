День знаний — 2025
30 августа 2025 в 05:32

Эти цветы переживут даже -40 °C — сажайте в сентябре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если ищете неприхотливые многолетники, которые можно посадить осенью в регионах с непредсказуемыми и суровыми зимами, обратите внимание на эти цветы. Они переживут даже морозы -40 °C.

Обратите внимание на астру новобельгийскую — она переживет даже морозы -40 °C и цветет до самых заморозков, украшая сад яркими сиреневыми, розовыми или белыми цветами.

Еще один надежный вариант — очиток видный, который не боится холодов, растет на любой почве и радует розовыми соцветиями даже в ноябре. Для любителей классики подойдет пион — его корни выдерживают до -40 °C, а весной он порадует пышным цветением без лишних хлопот.

Эти растения не требуют сложного ухода: достаточно поместить их на солнечное место, умеренно поливать и замульчировать почву перед зимой. Сажайте их в сентябре и не переживайте — взойдут только так!

Ранее был назван многолетник, который цветет алыми шапками до осени, выдерживает до –35 °C.

