Эти цветы переживут даже -40 °C — сажайте в сентябре

Если ищете неприхотливые многолетники, которые можно посадить осенью в регионах с непредсказуемыми и суровыми зимами, обратите внимание на эти цветы. Они переживут даже морозы -40 °C.

Обратите внимание на астру новобельгийскую — она переживет даже морозы -40 °C и цветет до самых заморозков, украшая сад яркими сиреневыми, розовыми или белыми цветами.

Еще один надежный вариант — очиток видный, который не боится холодов, растет на любой почве и радует розовыми соцветиями даже в ноябре. Для любителей классики подойдет пион — его корни выдерживают до -40 °C, а весной он порадует пышным цветением без лишних хлопот.

Эти растения не требуют сложного ухода: достаточно поместить их на солнечное место, умеренно поливать и замульчировать почву перед зимой. Сажайте их в сентябре и не переживайте — взойдут только так!

