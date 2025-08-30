День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 09:50

Историк признала, что Россия еще ощущает последствия нигилизма девяностых

Историк Малышева: Россия все еще испытывает последствия нигилизма 1990-х годов

Очередь за продуктами возле магазина, Москва, Россия Очередь за продуктами возле магазина, Москва, Россия Фото: Peter Arkell/Impact Photos/Global Look Press

Российское общество по-прежнему ощущает последствия нигилизма в отношении истории, сформированного в девяностых, рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте, член Общественной палаты Елена Малышева. По ее словам, которые приводит ТАСС, сегодня историческая память формируется с нуля.

Мы до сих пор еще испытываем на себя влияние того исторического нигилизма, который был сформирован в 1990-е годы через насильственный пересмотр всех наших ценностей. И сегодня историческая память как бы формируется заново, — убеждена Малышева.

Она отметила, что нигилизм по отношению к истории — это самое страшное, что только может произойти с обществом. Как считает Малышева, кризис доверия сформировался из-за оценки исторической памяти как несостоятельной перед правдой политической конструкции.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в систематическом пересмотре итогов Второй мировой войны. Глава государства осудил попытки фальсификации исторической правды.

история
историки
девяностые
Россия
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появился цифровой токен на базе пшеницы
ФАБ-3000 разнесла группу испанских наемников в зоне спецоперации
В Волгограде вспыхнул пожар, который видно из другого города
Российское генконсульство скоро откроет свои двери в египетском городе
Назван самый подорожавший в мире товар
SHOT: Петросян стал хуже себя чувствовать из-за проблем с сердцем
Эксперт по недвижимости спрогнозировал снижение цен на новостройки
Назван процент россиян, недовольных качеством образования своих детей
ВСУ бросили испанских наемников на важный участок в зоне СВО
Историк признала, что Россия еще ощущает последствия нигилизма девяностых
Убийцу страхового магната обвинили в пропаганде насилия
Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу в сентябре
Россия потребовала от США снять ограничения на работу консульств
Россиянину в США могут отказать в выходе под залог по громкому делу
Снайпер узнал, как украинские бойцы бросили наемника погибать в одиночестве
Билла Клинтона засняли в аэропорту с дефибриллятором
Появились кадры последствий огненного ДТП в Москве
Огурцы со сладким перцем на зиму: готовим идеальную закуску
Mash: ВС РФ нанесли комбинированный удар по военным объектам на Украине
Украинцев предложили сажать за угрозы военным
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.