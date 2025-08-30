Историк признала, что Россия еще ощущает последствия нигилизма девяностых Историк Малышева: Россия все еще испытывает последствия нигилизма 1990-х годов

Российское общество по-прежнему ощущает последствия нигилизма в отношении истории, сформированного в девяностых, рассказала руководитель Национального центра исторической памяти при президенте, член Общественной палаты Елена Малышева. По ее словам, которые приводит ТАСС, сегодня историческая память формируется с нуля.

Мы до сих пор еще испытываем на себя влияние того исторического нигилизма, который был сформирован в 1990-е годы через насильственный пересмотр всех наших ценностей. И сегодня историческая память как бы формируется заново, — убеждена Малышева.

Она отметила, что нигилизм по отношению к истории — это самое страшное, что только может произойти с обществом. Как считает Малышева, кризис доверия сформировался из-за оценки исторической памяти как несостоятельной перед правдой политической конструкции.

Ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в систематическом пересмотре итогов Второй мировой войны. Глава государства осудил попытки фальсификации исторической правды.