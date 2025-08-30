Россия потребовала от США снять ограничения на работу консульств

Россия добивается от Соединенных Штатов скорейшего взаимного снятия ограничений на работу консульских учреждений, заявил директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, которые приводит РИА Новости, в текущих условиях оказывать такие услуги не представляется возможным. При этом дипломат признал, что конкретные сроки зависят только от самих США.

Наша позиция неизменна: мы добиваемся скорейшего взаимного снятия ограничений на работу консульских учреждений, а сроки выхода на конкретные договоренности во многом зависят от американской стороны, — подчеркнул Климов.

Он напомнил, что администрация экс-президента США Барака Обамы закрыла российские генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле еще в 2016 году. Тогда Москва была вынуждена предпринять зеркальные меры. Дипломат также обратил внимание, что российские консульства продолжают работу, несмотря на возникшие трудности.

Ранее консульство Словакии вновь начало принимать заявки на получение туристических виз от граждан России. Государство прекратило выдавать визы осенью 2022 года.