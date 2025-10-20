Фиксируются массовые жалобы россиян на оформление виз в страну Европы TourDom: россияне столкнулись с трудностями при получении виз в Португалию

Российские туристы столкнулись с трудностями при получении виз в Португалию, передает портал TourDom. По словам одной из женщин, процесс оформления документов в консульстве этой страны Европы можно сравнить с издевательством.

Подавала заявление в визовый центр BLS International еще 22 июля. Билеты в Лиссабон купила на 25 октября, забронировала отель. Но на 20-е число мои документы все еще находятся на рассмотрении, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Таиланде на острове Пханган задержали примерно 20 граждан России за несколько дней. Как рассказал источник, близкий к ситуации, причиной по большей части стали визовые нарушения. Уточняется, что в числе задержанных есть и те, кто проходит по уголовным делам. К примеру, одного из россиян арестовали за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу.

Также стало известно, что правильно оформленный страховой полис — это не просто бумажка, а пропуск к безопасному отдыху. В первую очередь следует убедиться, что полис составлен на русском и английском языках — это универсальный вариант, который поймут медики в большинстве стран. В документе должны быть четко прописаны определенные пункты.