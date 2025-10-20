Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 15:27

Фиксируются массовые жалобы россиян на оформление виз в страну Европы

TourDom: россияне столкнулись с трудностями при получении виз в Португалию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские туристы столкнулись с трудностями при получении виз в Португалию, передает портал TourDom. По словам одной из женщин, процесс оформления документов в консульстве этой страны Европы можно сравнить с издевательством.

Подавала заявление в визовый центр BLS International еще 22 июля. Билеты в Лиссабон купила на 25 октября, забронировала отель. Но на 20-е число мои документы все еще находятся на рассмотрении, — отметила она.

Ранее сообщалось, что в Таиланде на острове Пханган задержали примерно 20 граждан России за несколько дней. Как рассказал источник, близкий к ситуации, причиной по большей части стали визовые нарушения. Уточняется, что в числе задержанных есть и те, кто проходит по уголовным делам. К примеру, одного из россиян арестовали за торговлю запрещенными веществами и нелегальную работу.

Также стало известно, что правильно оформленный страховой полис — это не просто бумажка, а пропуск к безопасному отдыху. В первую очередь следует убедиться, что полис составлен на русском и английском языках — это универсальный вариант, который поймут медики в большинстве стран. В документе должны быть четко прописаны определенные пункты.

Португалия
визы
россияне
консульства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мэрия Гюмри объявила забастовку после задержания главы города
ИИ-рекламу «Золотого Граммофона» с российскими звездами разместили в Москве
Путин рассказал о курьезном случае на юбилее Михалкова
В Госдуме оценили инициативу РПЦ о праве голоса отца при аборте
Реанимация голубей подмосковными пожарными попала на видео
Названа возможная причина отказа Зеленского от вывода войск из регионов РФ
Подросток отомстила своему отчиму-насильнику спустя несколько лет
«Недоумение и зависть»: Сийярто описал реакцию ЕС на саммит Трампа и Путина
Блогеру хватило одной фразы для сравнения брачных отношений в России и США
Исследователи выяснили, какие машины чаще других пачкают птицы
В Музее нумизматики представили уникальную находку XVIII века
В СПЧ раскритиковали идею снизить возрастной порог за совершение диверсий
На Западе забили тревогу из-за слабости Европы
Врач рассказал, к чему может привести сдвиг графика
Мужчина выиграл в лотерею и проиграл семейное счастье
США стали получать намного меньше нефтепродуктов из Китая
BIM 2.0 и цифровые двойники: как выглядят умные стройки в регионах
Свирепые ветра и холод до -3? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Военэксперт назвал срок полного освобождения ДНР
Названы последствия возможной диверсии в Венгрии во время переговоров
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября
Общество

Странные детали пропажи Усольцевых: как идут поиски, новости 18 октября

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.