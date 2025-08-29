День знаний — 2025
29 августа 2025 в 18:46

Сажаем у забора осенью и уже весной получаем непроглядную живую изгородь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Для создания живой изгороди у забора, которая переживет зиму и активно пойдет в рост весной, идеально подойдут морозостойкие многолетники с быстрым ростом.

Лучший выбор — дерен белый (Cornus alba), который выдерживает морозы до -40 °C, быстро разрастается и уже в мае покрывается густой листвой, а его красные побеги украшают участок даже зимой. Не менее надежен пузыреплодник калинолистный — его золотистые или пурпурные листья создают плотную стену, а растение переносит самые суровые зимы без укрытия. Для вечнозеленой изгороди посадите туи западные сорта «Брабант» или «Смарагд» — они сохраняют хвою круглый год и выдерживают морозы до -35 °C. Сажаем эти многолетники у забора осенью и уже весной получаем непроглядную живую изгородь.

Сажайте растения в октябре в траншею глубиной 50 см, добавляя перегной и комплексные удобрения, обильно поливайте перед зимой и мульчируйте приствольные круги — весной они тронутся в рост.

Ранее был назван сорт плетистых роз, который создаст живую изгородь в любом российском регионе.

многолетники
цветы
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
