Сажаем у забора осенью и уже весной получаем непроглядную живую изгородь

Для создания живой изгороди у забора, которая переживет зиму и активно пойдет в рост весной, идеально подойдут морозостойкие многолетники с быстрым ростом.

Лучший выбор — дерен белый (Cornus alba), который выдерживает морозы до -40 °C, быстро разрастается и уже в мае покрывается густой листвой, а его красные побеги украшают участок даже зимой. Не менее надежен пузыреплодник калинолистный — его золотистые или пурпурные листья создают плотную стену, а растение переносит самые суровые зимы без укрытия. Для вечнозеленой изгороди посадите туи западные сорта «Брабант» или «Смарагд» — они сохраняют хвою круглый год и выдерживают морозы до -35 °C. Сажаем эти многолетники у забора осенью и уже весной получаем непроглядную живую изгородь.

Сажайте растения в октябре в траншею глубиной 50 см, добавляя перегной и комплексные удобрения, обильно поливайте перед зимой и мульчируйте приствольные круги — весной они тронутся в рост.

