Самый эффектный многолетник для сада: вырастает до 120 см и поражает красотой колокольчатых цветов! Наперстянка сочетает в себе декоративность, неприхотливость и выразительные вертикальные акценты. Растение особенно ценят за высокие цветоносы с колокольчатыми цветками, которые бывают розовыми, белыми, жёлтыми и пурпурными.

Высота кустов колеблется от 40 до 120 см, в зависимости от вида: крупноцветковые формы (Digitalis grandiflora) и желтые (Digitalis lutea) создают яркие вертикальные точки в цветнике, при этом перезасеиваются сами, обеспечивая естественное многолетнее цветение. Цветет наперстянка обычно с поздней весны до начала лета, продолжительность цветения составляет около 6–8 недель, а при правильных условиях растение может радовать глаз на одном месте до 5–7 лет.

Она хорошо переносит морозы — многие виды выдерживают температуры до −34 °C, что делает её пригодной даже для холодных регионов. Растение предпочитает полутень или лёгкую тень и рыхлые, хорошо дренированные почвы с умеренной влажностью. Наперстянка проста в выращивании: семена можно высевать прямо на клумбу, сеянцы легко пикируются, а при уходе за цветоносами и контроле самосева растение ежегодно восстанавливает декоративность. Высокие стрелки прекрасно сочетаются с низкорослыми многолетниками, создавая «слоёный» эффект. Важно помнить, что все части растения ядовиты, поэтому размещать их нужно с учётом безопасности детей и домашних животных.

Ранее мы рассказывали о бюджетном многолетнике. Он выдерживает −40 и цветёт нон-стоп.