08 октября 2025 в 09:28

Кустарник-невеста с кружевными соцветиями: обильно и пышно цветет, морозостоек, засухоустойчив

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот роскошный кустарник-невеста с кружевными соцветиями станет изысканным украшением вашей дачи благодаря пышным кисточкам с цветами, напоминающими кружевную фату.

Клентра (дереза белая) — красавица, которая обильно и пышно цветет с июня по август, ее ветки густо покрываются кипенно-белыми кистями, источающими нежный медовый аромат. Растение формирует аккуратный куст высотой 1,5–2 метра с изящно поникающими побегами и серебристо-зеленой листвой, создающей идеальный фон для белоснежных цветов.

Клентра морозостойка, засухоустойчива и прекрасно чувствует себя на бедных почвах, не требуя сложного ухода. Она великолепно смотрится в живой изгороди, солитерных посадках и ландшафтных композициях. После цветения кустарник украшают декоративные плоды-коробочки, а осенью листва приобретает золотистые оттенки. Этот кустарник устойчив к болезням, быстро восстанавливается после обрезки и не агрессивен в саду.

Ранее был назван многолетник, который при осенней посадке расцветет прямо из-под снега.

Дарья Иванова
Д. Иванова
