Названа дата начала продаж Battlefield 6 в России Battlefield 6 начнут продавать в России 10 октября

Российские геймеры смогут приобрести Battlefield 6 на дисках для PlayStation 5 одновременно с мировым релизом — 10 октября 2025 года. Стоимость издания составит 7 999 рублей, сообщили в «М.Видео».

Действия игры Battlefield 6 перенесут игроков в 2027 год — эпоху глобальных конфликтов и технологических войн. Проект создан на обновленном движке Frostbite, который поддерживает 4K HDR и частоту кадров до 120 FPS на консолях нового поколения, а также предлагает динамическую погоду, разрушения и реалистичное освещение.

