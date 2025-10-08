Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 11:30

Названа дата начала продаж Battlefield 6 в России

Battlefield 6 начнут продавать в России 10 октября

Фото: Stanislav Kogiku/Global Look Press

Российские геймеры смогут приобрести Battlefield 6 на дисках для PlayStation 5 одновременно с мировым релизом — 10 октября 2025 года. Стоимость издания составит 7 999 рублей, сообщили в «М.Видео».

Действия игры Battlefield 6 перенесут игроков в 2027 год — эпоху глобальных конфликтов и технологических войн. Проект создан на обновленном движке Frostbite, который поддерживает 4K HDR и частоту кадров до 120 FPS на консолях нового поколения, а также предлагает динамическую погоду, разрушения и реалистичное освещение.

Ранее компания Valve представила обновление своей культовой игры Half-Life 2. Оно устраняет несколько ошибок, одна из которых присутствовала в игре 18 лет. Так, обновление исправляет проблему с физикой движения поезда, появившуюся в 2007 году с дополнением Half-Life 2: Episode Two. Оно восстановило «исходную скорость поезда», которая соответствует «оригинальному уровню сложности».

Тем временем платформа Discord подтвердила утечку данных пользователей, вызванную взломом систем стороннего подрядчика. В результате атаки оказались скомпрометированы личные данные ограниченного числа пользователей, включая их имена, псевдонимы, адреса электронной почты и последние четыре цифры банковских карт.

