30 августа 2025 в 09:40

Убийцу страхового магната обвинили в пропаганде насилия

NBC: в США прокуроры обвинили Манджоне в призывах к нормализации насилия

Луиджи Манджоне Луиджи Манджоне Фото: www.capitalpictures.com/Global Look Press

Прокуроры по делу американца Луиджи Манджоне, обвиняемого в убийстве главы крупнейшей компании США в области медстрахования UnitedHealthcare Брайана Томпсона, заявили, что он стремился сделать насилие нормальным способом достижения политических целей, сообщает NBC. Отмечается, что после убийства сторонники стали рассматривать насилие как допустимую замену мирного несогласия.

Обвиняемый надеялся нормализовать применение насилия для достижения идеологических или политических целей, — сказано в деле.

В обвинительном документе указывается, что Манджоне создал интернет-портал, через который напрямую обращается к сторонникам и получает от них письма поддержки, находясь под стражей. Прокуроры подчеркивают, что подсудимый «открыто взращивает сторонников» и продолжает влиять на общественное мнение.

Сторона обвинения также связала дело Манджоне с нападением в Нью-Йорке в июле этого года, когда подозреваемый Шейн Тамура убил несколько человек, в том числе топ-менеджера инвестиционной компании Blackstone Уэсли ЛеПатнера. По мнению прокуроров, это преступление было совершено под влиянием идей, транслируемых Манджоне.

Манджоне обвинили в убийстве Томпсона, которого застрелили 4 декабря в Нью-Йорке. Его личность установили после того, как он снял маску, флиртуя с сотрудницей McDonald’s, что вызвало волну шуток и жалоб на ресторан в Google.

Позже появилась версия, что молодой человек мог действовать из личной обиды на американскую систему здравоохранения. Незадолго до преступления он написал манифест против страховых компаний и называл их руководителей «паразитами».

США
убийства
насилие
обвинения
