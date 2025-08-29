Петербуржец пойдет под суд за жестокое убийство своей невесты

В Санкт-Петербурге мужчина предстанет перед судом по обвинению в жестоком убийстве невесты, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГСУ СК России. Следствие по делу о расправе над молодой женщиной завершено. Все материалы по нему направили в суд.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь с 30 на 31 мая 2025 года в квартире одного из домов на Пулковской улице. Обвиняемый напал на избранницу с ножом после того, как девушка предложила расстаться и разорвать помолвку.

Разъяренный мужчина схватился за нож и нанес невесте многочисленные ранения в область головы, шеи, туловища и рук. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Ему грозит длительный срок лишения свободы.

Ранее жителя Саратова приговорили к 19,5 года колонии за расправу над 27-летней девушкой, он нанес ей не менее 64 ножевых ударов. 35-летний подсудимый уже отбывал наказание за убийство своей супруги.