19 сентября 2025 в 16:30

Жительницу Петербурга осудили за регистрацию мигрантов

Жительницу Петербурга отправили в колонию-поселение за регистрацию мигрантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жительницу Петербурга осудили за фиктивную постановку мигрантов на учет, сообщает Мойка 78. Россиянку, зарегистрировавшую двух иностранцев, отправили в колонию-поселение на год и три месяца.

По информации прокуратуры Петербурга, с января по май 2025 года женщина за деньги оформила регистрацию в своей квартире в Сестрорецке для двух иностранцев из Узбекистана. Однако мигранты не собирались там проживать.

Ранее трех жителей Волгограда задержали за фиктивную регистрацию более 1,2 тысячи мигрантов. Как уточнила представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемые оформляли нелегалов в домах садоводческого товарищества, где те фактически не проживали. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Крыму сотрудники ФСБ пресекли схему нелегального трудоустройства мигрантов. Участники группы оформляли иностранцам фиктивную регистрацию, предоставляли жилье и трудоустраивали на предприятия общепита, подделывая документы с указанием несуществующих стройплощадок.

Россия
мигранты
Cанкт-Петербург
россиянки
