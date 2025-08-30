Биография Ельцина: политика и личная жизнь

Борис Николаевич Ельцин — фигура неоднозначная, но довольно значимая для нашей страны. Первый президент России обладал сильными лидерскими качествами, но на своем посту совершил много тактических ошибок. Расскажем краткую биографию Ельцина: о жизни, карьере советского и российского партийного, государственного и политического деятеля, который в течение восьми лет руководил огромным государством, пытаясь вывести его из кризиса.

Краткая биография Ельцина

Детство, семья

Борис Ельцин родился 1 февраля 1931 года. Детство будущего первого президента прошло в селе Бутка Свердловской области. Его семья жила просто, лишь в личной биографии дедушек Ельцина упоминается, что они были зажиточными крестьянами, с крепкими хозяйствами, но были сосланы во время коллективизации, поэтому их дети остались без наследства.

Отец будущего президента трудился на стройке, а мама была швеей. Когда Борису было три года, Николай Игнатьевич Ельцин был арестован за антисоветскую агитацию и сослан на три года отбывать трудовое наказание. Мать с сыном остались без жилья, перебрались в Казань, где кров им предоставила супруга врача, который отбывал наказание вместе с Николаем. Борис, будучи маленьким, не знал о том, что отец отбывал наказание в лагере, и увидел дело об его аресте только в годы президентства.

После освобождения Николая в 1936 году в семье родился еще один сын, а в следующем году семья переехала в Пермскую область, где строился Березниковский калийный комбинат.

Согласно личной биографии Ельцина, учеба в школе давалась ему легко, а вот поведение оставляло желать лучшего — парень был драчлив. В седьмом классе Бориса исключили из школы из-за конфликта в классным руководителем. Он резко выступил против рукоприкладства учительницы в отношении учеников. Продолжить учёбу Борис смог в средней школе в Березниках, после обращения в горком партии.

Борис Ельцин в школьные годы Фото: Архив Президентского центра Б.Н. Ельцина

Институт и начало карьеры

Отслужить в армии Ельцину не удалось из-за травмы руки, которую он получил в детстве. После школы Борис продолжает получать образование на стройфаке УПИ.

В годы студенчества он увлекался спортом — входил в состав городской сборной по волейболу и даже стал мастером спорта СССР. В 1952 году тренировал женскую волейбольную команду.

В институте он познакомился с будущей супругой Наиной Гириной. После сдачи выпускных экзаменов влюбленные временно разъехались по местам распределения молодых специалистов. Но спустя год встретились в Куйбышеве, уехали в Свердловск, где и поженились.

Что стало с Ельциным после института? По распределению Борис попал в трест «Уралтяжтрубстрой», там осваивал сначала рабочие профессии, несмотря на то что мог сразу стать мастером. С 1957 по 1963 год Ельцин занимал должности прораба, главного инженера, был начальником строительного управления в тресте «Южгорстрой». Затем получил должность главного инженера в домостроительном комбинате (ДСК), имеющим лучшие рейтинги, а еще спустя некоторое время стал там директором.

Борис Ельцин Фото: Архив Президентского центра Б. Н. Ельцина

Ельцин: годы политической карьеры

В Свердловске

Благодаря своим достижениям и лидерским качествам Ельцин привлек к себе внимание партийных органов. В 1961 году он стал членом КПСС. Избранным делегатом он принимал участие в городских, районных и областных конференциях КПСС. Благодаря своей активности молодой партиец в 1968 году получил работу в Свердловском обкоме КПСС. Здесь его политкарьера начала развиваться еще стремительнее.

Будучи начальником отдела строительства, Борис Николаевич внес много положительных перемен: стремительно развивалась сельскохозяйственная сфера, активно велось строительство новых жилищных комплексов и промышленных сооружений, существенно улучшились поставки продовольствия.

В 1975 году Ельцин руководил промышленным развитием Свердловской области. Через год он получил должность руководителя этого региона и занимал эту должность в течение девяти лет.

Край, возглавляемый Ельциным, стал передовым по многим показателям — росли темпы и масштабы строительства, реконструировалась индустрия, создавалась новая инфраструктура. Чего стоит только строительство Балтымского культурно-спортивного комплекса, спроектированного Борисом Николаевичем. Это здание было уникальным во всем СССР.

Его же инициативой стало строительство метро в Свердловске, трассы Свердловск — Серов и новое 20-этажное здание обкома КПСС. Ельцина также волновали проблемы народа в селах, поэтому сельскохозяйственная сфера поддерживалась на стабильном уровне.

Ельцин ценил человеческий фактор в работе с людьми — сотрудниками, общественниками, горожанами. Но требовал дисциплины и проявлял жесткость, был требовательным. Он всегда был внутренне собран, сосредоточен на главном. Уважение сограждан на Урале Ельцин заслужил своим особенным, «ельцинским» стилем, открытостью в общении и умением управлять большим количеством людей.

В Москве

В 1985 году Ельцин переехал в Москву и возглавил отдел строительства в ЦК КПСС. В 1987-м он имел смелость раскритиковать деятельность и власть Михаила Горбачева, за что лишился некоторых полномочий, и стал заместителем главы Госстроя.

Нарастающее недовольство властью на тот момент было и у общества. Это сыграло на руку молодому и бойкому партийцу. В 1989 году Ельцин стал народным депутатом, а затем — председателем Верховного Совета РСФСР. В период развала Союза Борис Николаевич и его соратники приобрели авторитет, смогли предотвратить настоящую войну.

Биография Ельцина Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Ельцин — первый президент России

В марте 1991 года состоялся референдум, в ходе которого решался вопрос о введении президентской должности, а также о сохранении статуса СССР. Будучи целеустремленным и бескомпромиссным активистом, Ельцин принял решение баллотироваться на президентский пост наравне с конкурентами — Николаем Рыжковым и Владимиром Жириновским.

Выборы состоялись 12 июня. Большинством голосов первым президентом России был избран Ельцин на пятилетний срок. Но по причине глубокого политического, экономического кризиса никто не знал, сколько будет длиться его президентство в реалиях.

10 июля 1991 года состоялась церемония принятия присяги. На президентском посту СССР оставался Горбачев, и амбициозному Ельцину этот факт не давал покоя.

Однако события, предшествующие инаугурации первого президента, развивались стремительно. 19 августа 1991 года первого секретаря Горбачева отстранили, а власть захватил так называемый ГКЧП (Госкомитет по чрезвычайному положению), пытаясь совершить государственный переворот. Если бы планы комитетчиков были реализованы, в стране началась бы полномасштабная гражданская война. Однако действия Бориса Ельцина в период «августовского путча» уберегли страну от краха.

Что стало с Ельциным Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости

Президент России смог оказать грамотное противостояние участникам незаконно действующего органа. Затем последовало подписание Беловежского соглашения о ликвидации Союза, без которого началась бы внутренняя война за независимость государств, входивших в СССР.

В период президентства Ельцина было сделано многое для того, чтобы восстановить экономику и морально оздоровить общество. Была принята Конституция РФ, налаживались отношения с государствами, вышедшими из Союза, велись диалоги с лидерами западных государств.

В 1996 году Борис Ельцин принял участие в новых выборах, но основной мотивацией было нежелание допускать к власти коммунистов. Агитационная программа прошла успешно — он побывал во многих городах, его часто видели на сцене вместе с эстрадными артистами, он принимал участие во встречах с молодежью. В связи с этими действиями резко возрос рейтинг, однако одновременно возникли проблемы со здоровьем президента. У Ельцина случился инфаркт.

Победив на вторых выборах, Ельцин начал стабилизировать экономику, занялся оздоровлением социальной жизни граждан. Правительством была создана программа устранения задолженностей по заработным выплатам, велась борьба с чиновниками, которые занимались взяточничеством и произволом. Модернизировался и малый/средний бизнес — были установлены единые правила для банкиров и предпринимателей, была запущена система льгот для бизнесменов, которые открывали свое дело в стране, переживавшей кризис.

Однако президент все хуже справлялся с правительственными нагрузками, из-за проблем со здоровьем, подорованным во время второй предвыборной кампании. Вскоре Борис Николаевич перенес операцию на сердце.

Многие помнят и не только из личной биографии Ельцина, что мировой кризис 1998 года остро коснулся и нашей страны. Ряд проблем в экономике обернулся инфляцей рубля, дефолтом и коллапсом в банковской сфере.

Ситуация со здоровьем Бориса Ельцина стала критической, при этом страна переживала кризис. Рейтинги главы государства резко упали. По этим и многим другим причинам Борис Ельцин принял решение сложить с себя президентские полномочия. В последний день 1999 года Борис Ельцин заявил об уходе, попросив прощения у народа.

Биография первого президента России Бориса Ельцина Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев/Фотохроника ТАСС

Что стало с Ельциным после отставки

Преемник Бориса Ельцина на посту главы государства Владимир Путин подписал указ, предоставлявший государственные гарантии экс-президенту России. Это гарантированная заработная плата, медицинское обслуживание, охрана, неприкосновенность. 5 апреля 2000 года Ельцин получил из рук Михаила Зурабова, занимавшего в тот момент пост главы ПФР, пенсионное удостоверение.

Несколько раз в месяц бывший и будущий президенты проводили личные встречи, также была установлена спецсвязь, позволявшая Ельцину в любой момент созваниваться с Владимиром Путины и другими членами правительства. Но, по словам самого Бориса Николаевича, никакого влияния на деятельность Путина своими советами он не оказывал.

Находясь в отставке, Борис Николаевич проявлял интерес к событиям в стране. К нему в гости на дачу по приглашению приезжали министры правительства, рассказывая о текущих делах. Но вскоре Владимир Владимирович пресек подобную практику, мотивировав это решение заботой о здоровье экс-президента.

В отставке у Бориса Ельцина появилось много свободного времени, он редко появлялся на публике, больше времени посвящал семье, часто посещал театры, чемпионаты по теннису, волейболу, а также путешествовал — на озеро Иссык-Куль, в Азербайджан, Иорданию и Сардинию.

Но проблемы с сердцем беспокоили его все чаще. Известие о смерти Ельцина поступило 23 апреля 2007 года. Причиной кончины на 77 году жизни стала остановка сердца вследствие прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. Борьбу за жизнь Бориса Николаевича врачи вели с 09:00 утра, когда он потерял сознание, и до наступления смерти — в 15:45.

Первый президент Фото: Global Look Press

Заключение

Эпоха Ельцина — важнейший период в истории страны, который по-разному оценивается многими историками. В личной биографии Бориса Николаевича нет однозначной характеристики его качеств. СМИ и политологи описывают его как харизматическую, властолюбивую и непредсказуемую личность, обладавшую определенным упорством. Противникам же он запомнился как человек жесткий и злопамятный.

Из личной биографии Ельцина известно точно, что фиксированные идеологические позиции ему были чужды, а действовал всегда интуитивно. Имел пытливый ум, со свежими мыслями и идеями. Был требовательным к подчиненным.

Политологи подчеркивают, что при первом президенте в государстве развивалась конкуренция в сферах политики и экономики, формировалось гражданское общество, независимая пресса. Характер периода президентства Ельцина, а также результаты его правления продолжают оценивать и сейчас. Согласно данным одного из социологических опросов, 40% россиян положительно оценили его роль в нашей стране, 41% высказались отрицательно. Сразу после отставки положительно его оценивали только 18% респондентов, а отрицательно — 67%.