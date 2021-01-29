Стало известно, после чего пошатнулось «титаническое» здоровье Ельцина

https://static.news.ru/photo/3be58fa6-62e0-11eb-a162-fa163e074e61_660.jpg Борис Ельцин Фото: Viktor Chernov/Global Look Press

У первого президента РФ Бориса Ельцина было очень крепкое здоровье, пока не случился инфаркт. Об этом сообщил руководитель Федерации тенниса России и член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

У Ельцина было титаническое здоровье до первого инфаркта, — рассказал он РИА Новости.

Тарпищев отметил, что бывший президент мог купаться в ледяной воде, когда шёл снег с дождём. Спортсмен вспомнил, что Ельцин часто звал его купаться в такую погоду. В такой холодной воде первый президент Российской Федерации мог задерживать на две минуты дыхание.

Ранее бывший помощник Ельцина Сергей Ястржембский вспомнил, как любил отдыхать первый российский президент. В частности, Борис Ельцин увлекался рыбалкой, а после с удовольствием готовил «уху с дымком». У первого президента был соревновательный дух. Ельцин терпеть не мог проигрывать независимо от того, чем занимается. И эта особенность, по мнению бывшего помощника, делает Ельцина «интересной личностью».

1 февраля исполнится 90 лет со дня рождения первого президента России Бориса Ельцина. Он возглавлял государство с 1991 по 1999 год. Ельцин умер 23 апреля 2007 года от остановки сердца. В честь него в Екатеринбурге был построен мемориальный Ельцин Центр. 1 февраля там пройдут мероприятия, посвящённые 90-летию первого президента, писал NEWS.ru.