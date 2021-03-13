Путин поздравил вдову Ельцина с днём рождения

https://static.news.ru/photo/68148bf8-8497-11eb-a7a8-96000091f725_660.jpg Наина Ельцина Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Вдове первого президента России Наине Ельциной 14 марта исполнилось 89 лет. К поздравлениям с днём рождения присоединился глава государства Владимир Путин.

Президент направил первой леди России Наине Иосифовне телеграмму, в которой подчеркнул её заслуги в благотворительной и общественной деятельности, а также в активном участии в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина.

Вы щедро наделены ценными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью, — всегда внимательны к людям, стремитесь поддержать тех, кто нуждается в помощи и заботе, — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Борис Ельцин с 1991 по 1999 год занимал пост президента Российской Федерации, он стал первым президентом после развала Советского Союза. При его руководстве страной произошёл путч 1991 года, была принята Конституция РФ 1993 года. Он проводил политику либерализации цен и приватизации в стране, при нём прошла первая чеченская война и началась вторая, также при Ельцине случился дефолт 1998 года.

Как писал NEWS.ru, 1 февраля 2021 года отмечался юбилей Борису Ельцину, ему исполнилось бы 90 лет. В этот день Владимир Путин возложил цветы к его могиле и переговорил по телефону с вдовой бывшего главы государства Наиной Ельциной.